Sındırgı’da yediden yetmişe yardım seferberliği devam ediyor. Kırsalından merkezine herkes asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardım için elinden geleni yapıyor.

Sındırgı’da yediden yetmişe yardım seferberliği devam ediyor. Kırsalından merkezine herkes asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardım için elinden geleni yapıyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi İzzetin kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar dağlardan topladıkları odunları köy meydanında el birliği ile keserek depremzedeler için bir TIR dolusu odun hazırladı.

10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilmek üzere 1 TIR dolusu odun hazır yakacak şekle getirilerek çuvallara doldurdu. Kadın, tüm vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu.

1 TIR yardım malzemesi ve 1 TIR yakacak odun Sındırgı Belediyesi, AFAD, Kızılay koordinasyonunda Adıyaman’a gönderildi.

İzzetin imamı Ali Yörük “ Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İzzettin köyü olarak kadın erkek, bütün köy halkı, el ele vererek depremzede kardeşlerimiz için 1 TIR dolusu odun gönderiyoruz. Para yardımı, battaniye, yorgan gibi bir takım yardımlarda bulunduk. Cenab- ı Allah bu şekilde bir daha bela kaza göstermesin” dedi.

Yardımı ücretsiz bir şekilde bölgeye götürecek olan Düvertepe Taşıyıcılar kooperatifi üyesi Şahin Kayalı “ Bu zor zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afette biz de elimizi taşın altına koymak için yola çıktık. Üzerimize düşen vatandaşlık görevini yapmak için“ sözlerine yer verdi.