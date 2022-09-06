Özellikle doğal ürünler konusunda iddialı olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yöresel lezzetleri de gün yüzüne çıkarmak, lokantalarda ve şeflerin menüleri arasında yer almasını sağlamak adına gastronomi alanında farklı projeler geliştiriliyor. Doğal şehir unvanı ile son yılların gözde turizm merkezlerinden bir haline gelen ilçede yöresel yemeklerin yaygınlaşması adına üç ayrı kategoride yarışma düzenlendi.

Özellikle doğal ürünler konusunda iddialı olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yöresel lezzetleri de gün yüzüne çıkarmak, lokantalarda ve şeflerin menüleri arasında yer almasını sağlamak adına gastronomi alanında farklı projeler geliştiriliyor. Doğal şehir unvanı ile son yılların gözde turizm merkezlerinden bir haline gelen ilçede yöresel yemeklerin yaygınlaşması adına üç ayrı kategoride yarışma düzenlendi.

Ünlü şeflerin, gurme ve yazarların jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın yanı sıra ünlü şefler Haldun Tüzel, Uğur Gömeç tarafından yöresel lezzetler atölyesinde Sındırgı ürünleri kullanılarak gastroşov gerçekleştirildi. Yöresel hamur ileri, tatlı ve ana yemek olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya 50’ye yakın yarışmacı katıldı. Ana yemek kategorisinde Tarhana Bezdirmesi ile Güldane Avcı birinci, Kertil Güveci – Sumak Turşusu ile Özden Ata ikinci, sazan yahnisi ile Derya Değirmenci üçünü oldu. Hamur işi kategorisinde patlıcan böreği ile Sunay Pazar, gebe böreği ile Hülya Can, pürsünler otlu pine sinisi ile Hacer Yağcıoğlu üçüncü olurken, tatlı kategorisinde ise sütlü cevizli tatlı ile Ayten Tavşanoğlu birinci, saraylı tatlısı ile Safiye Gemici ikinci, kül suyunda kalburabastı ile Emine Efe üçüncü oldu.

Yarışmaların jüri üyeliğini Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Doç. Dr. Göksel Kemal Girgin, Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Doç. Dr. Ali Solunoğlu , Öğr. Gör. Nihat Pekbay, Şef Levent Kaynak, Şef Haldun Tüzel yaptı.

Sındırgı’ya has “Tarhana Bezdirmesi “ ile Yöresel ana yemek yarışması birincisi Güldane Avcı, “Yarışmaya ana yemek kategorisinde katıldım birinci oldum. Yemeğimin adını tarhana bezdirmesi. Sındırgı’ya özgü bir yemek. Özelliği de buranın ürünleri ile yapılması. Yanına da kendi yapmış olduğum yoğurtla sunum yaptım. Burada bir kısmını standımızda yaptım. Hamuru burada açtım. Burada pişirdim. Burada servis yaptım. Mutluyum çok mutluyum” dedi.

Sındırgı’nın gastronomi alanındaki çalışmalarına her alanda destek veren Yöresel Lezzetler Atölyesinde keyifli bir sunum gerçekleştiren İstanbul İstinye Üniversitesi gastronomi bölümü öğretim görevlisi Haldun Tüzel “ Bugün Sındırgı’da hakikaten tarihi bir gün yaşadık. Gastronomi alanında. Her şey dört dörtlüktü. Sındırgı belediye başkanımız Ekrem Yavaş’ın Sındırgı’ya katıkları kesinlikle yadsınamaz. Hakikaten dört dörtlük gayet güzel işler yapıyor. Bugün gastronomi konusunda Sındırgı olağanüstü bir gün yaşadı. Yarışmanın bitmesi yemeklerin sunulmasının ardından bir saat geçmesine rağmen, bakın hala insanlar ellerinde tabaklar çanaklarla lezzetleri paylaşmaya, lezzetleri tatmaya uğraşıyorlar. Bende çok keyif aldım. İlginin alakanın bu kadar yüksek olmasına, hakikaten Sındırgının adına yakışır doğal şehir olmasının çok büyük bir önemi var“ dedi.

Tatlı kategorisi birincisi Ayten Tavşanoğlu ise, “Tatlı kategorisinde yarışmada birinci oldum. Yarışmaya katılmamı sağlayan Akpınar Yaşam Merkezi, Hanımeli Çarşısındaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, beklemiyordum sürpriz oldu. Tatlıyı severek yapıyorum. Cevizli sütlü tatlı yaptım“ dedi.

Yerelde vatandaşların yaptıkları yemeklerin öne çıkarıldığını belirten ilçe kaymakamı Zafer Oktay “ Bugün hem turizme katkı sağlaması açısından da bir gastronomi yarışması yaptık. Gerçekten duayen aşçılarımızın olduğu ve akademisyenlerin destek verdiği bu yarışma ile beraber yerelde vatandaşlarımızın yaptıkları yemeklerin sergilenmesi ve yarışma olarak da öne çıkması sağlanmış oldu. İnşallah gastronomi anlamında turizmle önemli yol alan Sındırgımıza büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu da yerel olarak da gelen ziyaretçilerin ulaşabilecekleri, ilçemize ait güzel yemeklerin tanıtımı açısından önemli bir destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Sındırgı’nın yöresel lezzetleri ünlü şeflerin menülerinde de yer alacak

Yöresel lezzetleri turizme kazandırmak adına birçok farklı projeye imza attıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Doğal şehir Sındırgı’nın gastronomik değerleri, hakikaten çok ciddi manada fazla. Yıllar boyunca yörük kültürü ile harmanlanmış bu memleket toprağı da verimli. Kornişon salatalıkta Türkiye birincisiyiz mesela, susamımız helvaya müthiş bir lezzet katıyor, pekmezimiz hakikaten harika, Bizler burada ilçemizde yetişen ürünleri hepsini harmanladığımızda aslında evimizde bağımızda çok güzel ürünler yetişiyor. Bunları bir tık ileriye götürmek ticari maksatla kullanmak için belki yeterli değiliz. Bunu da geliştirmek adına gastronomi alanında yarışmalar düzenledik. Türkiye’nin farklı bölgelerinden şeflerimizi getirdik. Üniversitemiz iş birliği ile de onlardan jüri oluşturduk. Harika ürünler ortaya çıktı. Hem çömleğin eski toprak tadıyla beraber, Sındırgı’nın yöresel değerlerini harmanlayarak buradaki yemekler hazırlandı. Yemeklerin tadı, görünümü, pişirilmesi her şeyi mükemmeldi. 50’ye yakın yarışmacımız katıldı. 20’ye yakın jüri üyemiz vardı. Çıkan sonuç inşallah gelecekte Sındırgının değerlerini lokantalarda çok daha fazla görebileceğiz. Sındırgı’ya turizm olarak dışarıdan gelen insanlar daha lezzetli ve yöresel yemekleri her yerde bulabilme, satın alabilme imkânına kavuşmuş olacak. Yöresel değerleri yerel değerleri, turizme kazandırmaya devam ediyoruz“ dedi.