Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde başlayarak akşama kadar devam eden yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde başlayarak akşama kadar devam eden yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sındırgı’da yoğun yağış sonrası ilçe merkezindeki dereler doldu. Sındırgı Belediyesi ekipleri, mağduriyet yaşanmaması adına rögar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun yağışla birlikte kimi evlerin bahçelerini su bastı. Su basan alanlarda belediye ekiplerince temizlik çalışmaları gerçekleşti.

Bölgenin en yüksek dağı Ulus ilk kar yağışını alırken, sonrasında yüksek rakımlı kırsal mahalleler de beyaza büründü. Vatandaşların tedbirli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ulus Dağı’nda kar yeniden 50 santimi geçerken; Yüreğil, Kınık, Yaylabayır gibi kırsal mahallelerde de kar kalınlığı 10 santimi geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri riskli bölgelerde yol açma çalışmalarına başladı.

Yağmurun bereket olduğunu belirten ve Cüneyt Çayı’nın su ile buluşmasını tarihi Cüneyt Köprüsü’nde seyreden Taha Yörük, "Yağmurdan sonra Cüneyt Vadisi’ne gezmeye geldim. Şükürler olsun aylardan sonra ilçemize yağan ilk yağmur. Geçen hafta buraya geldiğimde derede su yoktu, şimdi dere coşmuş. İnsana su sesi bile yetiyor" dedi.