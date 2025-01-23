Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece boyunca devam eden yağmur sonrasında sabah saatlerinde ilçe merkezini sis bulutu kapladı. Sisin yoğunluğu görüş mesafesini 20 metreye düşürdü.
Sındırgı’da görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. İlçenin jeolojik konumu nedeniyle kış aylarında yoğun sis olayları gerçekleşiyor. Özellikle Sındırgı-Akhisar ve Sındırgı- Balıkesir istikametinde gündüz ve gece saatlerinde yaşanan sis olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda yetkililer araç sürücülerine uyarıda bulundu.
Kaynak: iha