Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü dahilinde geleneksel 15 Temmuz ’Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’ gerçekleştirildi. Turnuvada şampiyon Orman İşletme oldu.

Dostluk çerçevesinde düzenlenen turnuvaya 10 takım ile 120 sporcu katıldı. Kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği turnuvada Sındırgı Orman Spor şampiyonluğu göğüslerken, Yüreğil İlk ve Ortaokulu ikinci, Sındırgı Emniyet üçüncü olarak turnuvayı tamamlandı. Final karşılaşması sonrasında ödül töreni gerçekleşti. Törene Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Sındırgı Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleşen turnuvanın ödül töreninde sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Sındırgı’da 120 sporcunun katıldığı çok harika bir turnuva yapıldı. 10 takım burada mücadele etti ve Ormanspor birinci geldi. Hepsini tebrik ediyorum, spor kardeşliktir, spor barıştır ülkeye darbe girişimiyle yok etmeye çalışanlara çok iyi bir derstir” dedi.

Orman İşletme müdürü Erdoğan Demirci, "Bütün takımı tebrik ediyorum, aynı zamanda da turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Yaklaşık 2 ay süren turnuvayı kazasız belasız sonuçlandırdık. Takımım da şampiyon oldu tekrar hapsini tebrik ediyorum. Turnuvada emeği geçen Gençlik spor ilçe müdürüne, Niyazi hocama tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Turnuvayı düzenleyen Sındırgı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum“ dedi.