Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gençleri spora teşvik edilmek ve okulların imkânlarının arttırılması adına farklı alanlarda destekler devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ortak çalışmaları ve gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto destekleriyle ilçede 8 halı saha, Gençlik Merkezi, Semt sahaları, METAL Kapalı spor salonu ve Geleneksel Türk Sporları Merkezinin yapımı gerçekleşti. Atatürk İlkokulu bahçesinde de halı saha yapımı devam ediyor. Bunun yanı sıra okulların bahçelerinde bulunan basketbol potası, voleybol potası gibi spor alanları da yenilendi. Her yıl binlerce çocuğun katılımı ile farklı branşlarda kurslar da devam ediyor.

Okulların en önemli ihtiyaçları arasında yer alan spor malzemesi desteği de geleneksel olarak bu yıl da devam etti. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, badminton, masa tenisi gibi farklı branşlarda kullanılabilecek spor malzemeleri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle orta okul ve lise okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi. İlkokullar için olan kısmında önümüzdeki günlerde teslim edileceği belirtildi.

Bir zamanlar spor yapabilmek için okullarda top bile olmadığını ve gençlerin imkânlarını arttırmak ve spora teşvik için spor malzemesi desteğinin her yıl destek verildiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bugün Sındırgı’da bulunan 18 okulumuza spor malzemesi yardımında bulunduk. Gençlerimizin spor yapabilmelerini teşvik edebilmek adına büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz 15 ayrı kalemde basketboldan voleybola kadar beden eğitimi derslerinde, okul aktivitelerinde kullanılabilecek farklı alanlarda destek verdi. Bizler önceki dönemlerde halı saha nedir, spor salonu nedir bilmezdik. Bugün çok şükürler olsun halı sahasından, kapalı spor salonuna kadar gençlerimizi spora teşvik edebilecek birçok alanımız var, hatta yaz kurslarımız, geleneksel Türk sporları merkezimizle de her yıl binlerce gencimizi sporla buluşturuyoruz. İmkân var fırsat var tek şey siz hareketli olun, azmedin, çalışın bizler imkânlar ölçüsünde her alanda destek olmaya hazırız. Gençlerimize ve okullarımıza spor malzemeleri hayırlı uğurlu olsun. Yücel başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum“ dedi.