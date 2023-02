Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğrencilere karne hediyesi olarak farklı bir proje geliştirildi. Öğrencilerin bulundukları ilçeyi tanımaları adına “Karneni Getir, Geziye Katıl“ projesi gerçekleştirildi.

Öğrenciler ara tatil keyfini belediyeye karnelerini göstererek, Ulus Dağında doyasıya yaşadı.

Sındırgı Belediyesi sömestr tatilinde öğrencileri ödüllendirmek amacıyla karneni getir, Ulus Dağında kayak yapmaya git". Bu dahilde farklı gruplar halinde öğrenciler İDA MADRA Jeoparkında bulunan Hisaralan Jeosit alanını gezerek Ulus dağında kar keyfini doyasıya yaşadı.

Dünyadaki tek canlı sıcak su konilerinin bulunduğu Hisaralan bölgesinde eğitici bir gezi gerçekleştiren öğrenciler, İDA MADRA gezisinin ardından 1769 Rakımlı Ulus Dağına çıkarak kar keyfinin tadını çıkardılar. Öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler kartopu oynayıp, kardan adam ve kayak yaparak kar keyfini doyasıya yaşadı. Karda eğlenmenin heyecanını dile getiren Mehmet Çınar Akkuş “Buraya Başkanımız sayesinde Ulus Dağında kar oynama çıktık kartopu oynuyorum, kayıyorum çok eğlenceli kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi.

Kar üstünde yöresel oyunlar sergilendi

Proje dahilinde Ulus dağına gelen halk oyunları öğrencileri de beyaz örtünün üzerinde yöresel oyunlarını sergiledi. Kar heyecanını yöresel oyunlarla süsleyen öğrenciler unutulmaz bir anı bıraktı.

Bir yılı aşkın süredir eğitmenlik yapan ve öğrencilerle bir farklılığa imza atmak istediklerini belirten Sındırgı belediyesi halk oyunları antrenörü Perihan Deniz “Sındırgı Belediyesine bağlı olarak yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarımız var. Çok güzel bir ekip oluşturduk başkanımızın desteği sayesinde bu günlere kadar geldik çok şükür. Bu günde Sındırgı çok güzel bir noktası olan Ulus Dağındayız. Çocuklar için değişiklik olsun diye geldik Halk oyunları oynadık çocuklarımız eğlensin diye bugün buradayız. Her şey için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun” dedi.

Kartopu savaşını Başkan Yavaş başlattı

Gezi programı boyunca farklı gruplarla bir araya gelen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş çocukların eğlencesine ortak oldu. Kartopu savaşında ise eğlence dolu dakikalar yaşandı.

Başkan Yavaş Ulus Dağında öğrencilerle beraber kar heyecanı yaşamanın ve farklı projelerle çocukların mutlu olmasını sağladıklarını belirterek “Doğal şehir Sındırgımız da her mevsimde farklı güzellikler var. Halkımızın enerjisi bu farklı güzellikleri her mevsimde çok iyi yaşıyorlar. Şuan da Ulus Dağındayız bin yedi yüz altmış dokuz metre yüksekliğindeki bu dağ özellikle kuraklığın olduğu bir dünya da kar yağışının olduğu bir metreye neredeyse zirve de ulaştığı ver bizlerde karne tatilini hoşça geçirsinler diye çocuklarımıza bir hediye olarak Ulus Dağına çıkarma sözü vermiştik. Onu burada yerine getirmenin keyfini mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız kartopu oynadılar, kızak yaptılar, kardan adam yaptılar, sucuk ekmekle beraberde muhteşem bir keyif yaptılar. Kar ilçe merkezin de olmasa da Sındırgının zirvesinde Ulus dağında her daim kar var çocuklar mutlu biz mutlu” dedi.

Karda doyasıya oynayan ve ara tatilin tadını Ulus’ta çıkaran öğrenciler yorgunluklarını ocak başında ısınıp sucuk ekmek yiyerek attı.