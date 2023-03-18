3000 yıllık bir kültüre sahip, doğal kök boya ve yünden üretilen Dünya’ca ünlü Sındırgı Yağcıbedir Halıları geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Sanayi Bakanlığı destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim merkezinde üretilen kök boya fideleri yıllar sonra Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toprakla buluşmuştu.

Farklı üreticiler de arazilere tıbbi aromatik bitki ve kök boya ekmeye başladı. Kocabey ve Çakıllı mahallelerinde binlerce kök boya fidanı toprakla buluştu. Özellikle doğal boya, kozmetikte kullanılan bitkiler dağlardan toplanırken, yıllar sonra yeniden tarlalara da ekilmeye başladı. Kök boya bitkilerinin fazlalaştırılması ve doğal boya üretimine geçilmesi ile tekstil boyası sektöründe dışa bağlılıktan kurtulmak hedefleniyor.

50 dönüm arazide kök boya bitkilerinin ekimini gerçekleştirdiklerini belirten Ferit Deniz “Biz buraya elli dönüm araziye kökboyası ekemeye geldik. Burada ormandan aldığımız kökleri elli dönüm araziye ekiyoruz. Sındırgının Kocabey köyündeyiz şu anda ekimimiz devam ediyor bilhassa kış şartları da olsa biz ekimimize devam etmek zorundayız. Daha önceden hazırladığımız bu kökboyalarını 2 gün içinde ekmemiz gerekiyor. Bu gelecek için çok güzel bir şey halıcılık sektöründe ve iplik boya sektöründe bu kimyasal olmayan bir boyadır. Doğal bir boyadır, yüz sene bu boya renk atmaz kullandıkça rengi daha da parlar. Bu gelecek için Türkiye için çok güzel bir üründür. Çakıllı mahallesinde de 16 dönümlük arazide 26 binden fazla kök altın otu dikimi gerçekleştirdik. Altın otu ekildikten bir sene sonra kendini gösterir. Tıbbi anlamda da çok faydalıdır“ dedi.

Tarlalarda kök boya yetiştirilmesinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, özel müteşebbisler işbirliği ile Sındırgı’da “ Doğal Boya ve İnovasyon Merkezi “ kurulum çalışmaları da devam ediyor.

Doğal projelere önem veren ve doğal boya üretiminin oldukça önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bunu biz ithal olarak yurt dışından alıyoruz yıllar boyunca. Yağcı bedir halısı bize ilham kaynağı oldu ve orada kullanılan boyaları aslında biz ürete biliriz kök boya aslında sadakatle nasıl bir iş yapabiliriz diye çalışırken tabi eski Osmanlı defterinde, Temettuat Defterleri bizim tarlalarda yıllar önce bu ekimi yaptığımız ortaya çıktı. Bir proje geliştirdik ve sanayi bakanlığına sunduğumuzda da bununla alakalı ciddi manada destek aldık” dedi.