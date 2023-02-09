Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağan kar sonrasnda kar ile mücadele sürüyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağan kar sonrasnda kar ile mücadele sürüyor.

Ülke genelinde birçok noktada devam eden kar yağışından Balıkesir’in Sındırgı ilçesi de nasibini aldı. Aralık itibariyle Ulus dağının zirvelerinde karla buluşan Sındırgı ilçesi kar yağışına teslim oldu. İlçe merkezinde 5-10 cm olan kar, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde 60 cm geçti. Kar yağışının devam etmesi ve sürgünler nedeniyle yol açma çalışmalarında yer yer güçlükler yaşandı.

Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekipler çalışmalarını 112 ile irtibat halinde aciliyet sıralamasına göre gece gündüz demeden sürdürüyor. Kapalı konumda olan 22 kırsal mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sürücülerin zincirsiz ve mümkün olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılar tekrarlanıyor.

Ana arterlerde ise yollar açık, Sındırgı - Akhisar - Balıkesir - Demirci - Simav yollarında yer yer gizli buzlanmalar kar birikintileri gözleniyor. Bu sebeple yük araçlarından kayanlar ise kepçeler tarafından kurtarılıyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kuraklıkla mücadele edilen bir dönemde kar yağışının sevindirici ancak deprem haberi ile üzüntü yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ 2023 yılında ülkemizde olan kuraklık tabi ki burada da hissedildi. Ancak tabi Ulus dağımızda olan kar yağışı, aralık ayı itibariyle başlamış bir metreye kadar ulaşmıştı. Daha sonra kırsal mahallelerimizde 23 Ocak’ta başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde de görülmeye başladı. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle kırsal mahallelerimizde çoğu yolumuz kapalı. Buralara özellikle müdahale etmiyoruz ki acil durumlarda ancak, ambulans gibi, yangın gibi durumlarda müdahale ediliyor. Çünkü kar yağışı halen devam ediyor. Kar yağışı biten yerlerde ise iş makineleri yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kuraklığın bunca hüküm sürdüğü bir yılda, kar yağışı hepimiz için, çok kıymetli, çok değerli. Çünkü barajlarımız boş. Tarım için gerekli olan suyu yeteri kadar bulamamanın endişesini taşırken, kar yağdı mutlu olduk. Maalesef mutluluğumuz kursaklarımızda kaldı. Özellikle 10 ili kapsayan bir deprem hepimizi ziyadesi ile üzdü. Rabbim orada karda kışta, o ayazda soğukta kalanların yar ve yardımcısı olsun. Ülke olarak birlik ve beraberlik zamanı. Sındırgı her zaman elinden geleni yapmaya hazır. Bir taraftan ilçemizdeki çalışmaları yürüttüğümüz gibi diğer taraftan da yardımlarımızı deprem bölgesine ulaştırma gayreti içerisindeyiz “ dedi.