Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kadınların erken teşhisle hayata tutunması için önemli bir adım atıldı. Her yıl tekrarlanan kanser tarama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Mobil Sağlık Tırında, 30-70 yaş arasındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Sındırgı Belediyesi’nin lojistik desteğiyle hayata geçirilen projede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı da destek verdi. İlçe sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen yaş grupları ve kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşım, yemek ve gezi planlaması yapıldı.

Taramaya katılan kadınlar, bu imkândan oldukça memnun olduklarını belirtti. Erken teşhisin önemini vurgulayan kadınlar, böyle bir hizmetin ilçede verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Erken tanı hayat kurtarır

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Yurt, her yıl olduğu gibi bu yıl da kanser taramalarına devam ettiklerini belirterek, "75 mahallenin tamamına ulaştık ve bin hastamıza kanser taraması gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı mahalle muhtarlarımıza, Sındırgı Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erken tanı hayat kurtarır." dedi.

Sındırgı’nda kadın sağlığına yapılan yatırım, binlerce kadının hayatına dokunuyor. Erken teşhis sayesinde birçok hastalığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin başarılı sonuçları, hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları memnun etti.