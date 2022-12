Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile engelli vatandaşların istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Engelliler için yapılan çeşitli organizasyonların yanında, akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile engelli vatandaşların istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Engelliler için yapılan çeşitli organizasyonların yanında, akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal yardımlaşma vakfı ile koordineli olarak çalışan Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi tarafından müracaatları olan engelli vatandaşlar için tahsis edilen akülü araçları engelli vatandaşların evlerine teslim etti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen bütün projelerde engelli vatandaşların da rahatlığını ön planda tutan Başkan Yavaş’ da her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Engelli vatandaşlar kimseye ihtiyaç duymadan belediye binasının bütün katlarına ulaşarak başkan Yavaş’ı makamında ziyaret edebildiği gibi, başkan Yavaş da ev ziyaretlerini eksik etmiyor. Akülü araçları ev ziyaretleri ile birlikte teslim ederek, engelli vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor, dualarını alıyor.

Başkan Yavaş ile belediye binasının en üst katında bir araya gelerek akülü aracını teslim alan Halil Sarıoğlan “Allah bin kere razı olsun, devlete millete zeval vermesin. Bana bunu verdikleri için Ekrem başkanıma saygılarımı sunarım” dedi.

Belediye çalışmalarını “Engelleri Kaldırıyoruz” sloganı çerçevesinde engelli vatandaşların da yaşamını kolaylaştıracak şekilde sürdüren eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu, hem de akülü araçlarını kendilerine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı sosyal belediyecilik anlayışı ile yıllardan bu yana devlet imkânlarının vatandaşların rahatlığı için seferber edildiğini, her kesime ulaşılmaya çalışıldığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Toplumun her kesiminde Allah kime ne zaman ne vereceği belli değil. Tabi bugün sağlam bir vatandaşken, yarın engelli bir vatandaş olabiliyoruz. Allah herkese sağlık afiyet versin. Tabi bu zor anlarında da Büyükşehir olarak, Sındırgı Belediyesi olarak Devletimiz olarak her daim vatandaşımızın yanındayız. Bugün de Çıkrıkçı mahalle muhtarımızın eşinin sıkıntılı bir anında yürüyememe durumunda ona bir tekerlekli sandalye kendilerine takdim ettik. Tabi 136 civarında Büyükşehir imkânlarıyla Sındırgımıza şu anda tekerlekli sandalye kazandırdık. Engelli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne bir nebze de olsa kavuşma keyfini mutluluğunu yaşadılar. İhtiyaçlarını görme durumuna ulaştılar. Ondan dolayı hem Yücel Yılmaz başkanıma hem bizlere teşekkür ediyorlar bizlerde onların bizatihi arabalarını ta ayaklarına kadar getiriyoruz. Burada Allah kendilerine sağlık afiyet versin. İnşallah bu tür şeylere muhtaç olmayalım ama ihtiyaç olduğunda da her daim devletimizin artık vatandaşımızın yanında olması çok güzel bir hadise. Allah herkese sağlık afiyet versin inşallah“ dedi.

Akülü aracını teslim alırken duygulu anlar yaşayan, Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz ile görüntülü görüşerek teşekkür eden Akile Aslan “Sevindirdi. Çok sevindim çok. Öğrendim de. Allah’ım devlete zevaller vermesin. Size de Allah bela kazalar vermesin.“ dedi.

Sındırgı genelinde bugüne kadar 150’ye yakın akülü araç ve tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.