Kuraklığın artması, yağmur yağmaması nedeniyle ekinini ekemeyen çiftçiler yağmur duasına başladı. Çaygören barajının kurak görüntüsü de vatandaşları tedirgin edince eller semaya açıldı.

Kuraklığın artması, yağmur yağmaması nedeniyle ekinini ekemeyen çiftçiler yağmur duasına başladı. Çaygören barajının kurak görüntüsü de vatandaşları tedirgin edince eller semaya açıldı.

Balıkesir’in gelenek ve göreneklerine bağlı doğal şehir ünvanlı ilçesi Sındırgı’da yağmur hayrı geleneği de yaşatılmaya devam ediyor.

Kırsal mahallelerde gerçekleşen kazan yemekleri ile hayır geleneğinin yanı sıra atalardan gelen bezdirme ile yağmur duası geleneği de yaşatılmaya başlandı. Yaylabayır kırsal mahallesinden sonra, Taşköy kırsal mahallesinde de kadınlar yağmur hayrı için köy meydanında buluştu.

Oklavasını kaparak meydana koşan kadınlar, hamur açıp gözleme pişirdi, bereketli bir yıl için hayır yaptı, ardından topluca yağmur duası edildi. Taşköy Mahallesinde gerçekleşen yağmur duası hayrında duygu yüklü görüntüler yaşandı. Kadınların evlerindeki malzemeleri getirerek sergiledikleri imece örneği doğal şehir mottosunun en güzel örneği oldu.

Aylardan beri yağmurların olmadığını bu yüzden hayır yaptıklarını belirten Ayşe Kara, “Yıllar öncesinden köyümüzün geleneğine göre bezdirme yapıyoruz yıllardır. Her şeyimizi kendimiz getirdik. Burada köyümüze, dedemize hayır yapıyoruz. Yağmur duası için toplandık” dedi.

Köy meydanına yapılan Sındırgı Belediyesi Çok Amaçlı kapalı alanına kurulan saçlarda imece usulüyle gün boyu pişirilen zeytinyağlı gözlemeler, çevre köylerden de gelen vatandaşlara dağıtıldı. Yağmur ve bereket için eller semaya açıldı.

Atalardan gelen bir gelenek olduğunu ve uzun yıllardır yapılmayan geleneği tekrar yaşatmaya başladıklarını belirten Taşköy mahalle muhtarı Mehmet Şen, “Geleneksel olarak bu bezdirme hayrı yapılıyordu ama senelerden beri yapan olmadı. İşte biz de tekrar öncü olduk. Köyümüzün dedesi zaten istiyormuş, yağmur duası için bezdirme yapın diye. Bizler de köylü olarak toplandık. Kadını erkeği. Kadınlarımız bezdirme yaptı. Yağmur duamızı yaptık” dedi.

Muhteşem bir atmosferin olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Salih Durak, “Taşköylülerin bir araya gelip ellerindeki hamurunu, peynirini, yoğurdunu getirip bu ortamda, güzel ve nezih bir ortamda, hep beraber el birliği ile yağmur duası, Allah’ım bu toprakları bereketlendirmesi için yağmur duası hayrı yaptılar. Allah kabul etsin” dedi.

Gelenek varsa gelecek var

Sındırgı ilçesinin geleneklerine bağlı olduğunu hemen hemen her kırsal mahallede bu tür hayırların gerçekleştiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise “ Doğal şehir Sındırgı’da yılların geleneği yaşatılıyor. Bir imece usulü gibi konu komşu, akraba, orada yaşayan bütün insanlar bereketimiz artsın, yağmurlarımız eksilmesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun niyetiyle, kendi aralarında topladıkları paralar, malzemeler, kuzuları, ürettikleri ne varsa birleştirip hep beraber kazanlar kaynatılıyor. Konu komşu eşle dostla birlikte yeniyor. Binlerce insanın katıldığı hemen hemen Sındırgı’nın yüzde 80 köyünde yapılan bu gelenek bu günlerde daha sık yapılmaya başlandı. Sebebi ise maalesef aylardan beri maalesef yağmurlarımız yağmıyor. Allah’ım memleketimizi açlıkla, kıtlıkla imtihan etme diye eller semaya açılıyor. Gelenek varsa gelecek var. Yağmur duası hayırlarımızı Rabbim kabul etsin” dedi.