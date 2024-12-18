Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi’nde çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı’nın Camikebir Mahallesi’nde Sadık Ayan’a ait evin dördüncü katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü. Bir katın kullanılamaz hale geldiği ve diğer katların da zarar gördüğü yangında can kaybı olmaması teselli edici oldu.

İtfaiye ekipleri özellikle kış aylarında soba yakarken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve ısıtıcılara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.