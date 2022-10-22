Sındırgı ilçesinde yıllanmış bahçelerin yanısıra son yıllarda artan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Ceviz yetiştiricileri hasat telaşı yaşarken, geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması yüzleri güldürdü.

Sındırgı ilçesinde yıllanmış bahçelerin yanısıra son yıllarda artan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Ceviz yetiştiricileri hasat telaşı yaşarken, geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması yüzleri güldürdü.

İlçenin birçok bölgesinde ise ceviz bahçeleri oluşturulmaya devam ediliyor.

Geleneksek yöntemlerle uzun sırıklar yardımıyla silkelenerek yere düşürülen cevizlerin yanı sıra büyük bahçelerde ise teknolojik tarım aletleri kullanılarak hasat gerçekleştiriliyor. Bir süre beklettirilen cevizler özel makineler ya da el yardımı ile yeşil kabuklarından ayrıştırılıyor.

Ardından bir iki hafta kurumaya bırakılan cevizlerin bir kısmı kışın tüketilmek üzere ayrılırken çoğunluğu ise Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Mevsim ve bereketli toprakları ile tüm doğal ürünlerde olduğu gibi doğal şehir Sındırgı da yetişen cevizler kalitesi, aroması ve lezzeti ile diğer cevizlerden ayrılıyor, daha çok talep görüyor. Gölgede kuruyan cevizler ise güneşte kurutulanlara oranla içerisinde daha çok aroma ve yağ barındırıyor.

Bir bebek gibi yetiştirilen cevizin zahmeti de çok

Cevizin bir bebek gibi yetiştirildiğini belirten üretici Sadık Ayan “ Cevizin hasatından sonra cevizin kış bakımına geçilecek. 2-3 ay sonra bordo bulamacını atacağız. Daha sonra Bor dediğimiz bor madenini onun arkasından Mart ayın da budama işlemine geçilecek. Yine onun arkasından ilaçlama dönemleri başlıyor. 3 defa kurt ilacı veriyoruz. Bunun yanında diğer hastalıklar zuhur ederse o hastalıklara karşı da yine ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz. Allaha bin kere şükür bu sene hasat yüzde 100. Geçen sene 3.5 ton ise bu sene 7 ton civarında olacak inşallah” dedi.

Eylül ayının son haftasında Ekim sonuna kadar hasadın devam ettiğini belirten İsmail Ayan “Cevizleri hasat etmeye Eylülün son haftası itibariyle başlıyoruz. Yağmur yağarsa işimiz daha da kolaylaşıyor, cevizler daha erken açıldığından dolayı daha kolay düşüyor. Makinayla hasat yapıyoruz. Cevizlerimizin gelecek sene gözleri kırılmaması için. Cevizlerimizi silktikten sonra sulu soyma makinasıyla soyup gölgede kurutuyoruz. Güneşte de kuruyor tabi ceviz ama iç aroması yağı uçucu olduğundan dolayı güneşte tadı bozuluyor ve iç rengi daha sarımsı oluyor. Gölgede kurutulduğunda daha beyaz oluyor. Ve satışa daha iyi gidiyor” dedi.

Verimin yüksek olması üreticiyi de memnun etti

Meryem Ayana ise “12 yıl oldu cevizlerimizi dikeli. Tam mahsul almaya başladık şimdi. Zaten 10 yıldan sonra ancak cevizler verime geçiyor. Bu sene çok şükür bire yüz verdi desek yeri yani çok güzeldi bu sene cevizlerimiz. Verim iyiydi. Sındırgı’nın doğal ürünleri daha güzel olduğu için cevizi de daha lezzetli ve daha güzeldir” dedi.