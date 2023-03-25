Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki yıldan bu yana sürdürülen kapı kapı iftar uygulaması vatandaşların yoğun talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. 22 yılı iftar çadırında yaşanan gelenek 4 yıldan bu yana günlük 500-600’e yakın vatandaşa iftar yemeği ulaştırılarak devam ediyor.

Mahalle muhtarları işbirliği ile tespit edilen yaşlı, ihtiyaç sahibi, hasta ve kimsesiz vatandaşlara günlük olarak iftar yemekleri kaplarla Sındırgı belediyesi personeli tarafından evlerine kadar teslim ediliyor. Gündüz başlayan mesai; iftar yemekleri evlere kadar teslim edilinceye dek devam ediyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın talimatıyla pandemi sürecinde gerçekleştirilen proje vatandaşların talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. Günlük olarak 500 civarında vatandaşa iftar yemekleri teslim ediliyor. Vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun. Bu yıl deprem nedeniyle ilçede ağırlanan 200’ün üzerinde afetzede vatandaşa da iftarlık gönderiliyor.

20 yıl aşkın süredir iftar sofraları kuruluyor

20 yılı aşkın süredir İftar geleneğini sürdürdüklerini, ancak dört yıldan bu yana iftar sofralarını evlere taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Ramazan on bir ayın sultanı. Bu yıl depremlerle felaketlerle hüzünlü olsak da ramazanı sevinçle karşıladık. Aslında ramazan bir mağfiret ayı temizlenme ayı. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Sındırgı’da bir geleneği 20 yıldan beri yaşatıyoruz. Yani iftar veriyoruz. İftarımızı zamana göre, duruma göre değiştirebiliyoruz da. Evet, şimdiye kadar çadırla bu işi görüyorduk. Yolcusuna, Sındırgı’da kalanına, fakirine, fukarasına çadır marifeti ile ulaşmaya çalışıyorduk. Pandemi nedeniyle başlattığımız kapı kapı kapı iftar geleneğini sürdürüyoruz. Bu yıl özel bir durum var. İlçemizde ağırladığımız 250 ye yakın depremzede vatandaşlarımıza da iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. ” dedi.

İftar yemekleri hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor

Hayırseverliği ile örnek olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iftar yemeği geleneği 26 yıldır devam ediyor. İftar çadırı ile başlayan iftar yemeği geleneği pandemi ile birlikte evlere taşındı ancak hayırseverlikte ve ramazan bereketini paylaşmakta hiçbir şey değişmedi.

Dün olduğu gibi “ İftar Sofraları” hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Sındırgı Belediyesi organizasyonunda yemekler kapı kapı dağıtılıyor. Her günün ücreti ayrı bir hayırsever tarafından karşılanıyor.

Sındırgı’nın yardımlaşma ve paylaşma konusunda örnek olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ İftar yemeklerinde belediyemiz olarak bütçemizden bir şey harcamıyoruz. İhale ile belirlenen bir esnaf kardeşimiz günlük yemeği yapıyor, o günün ücreti de bir kişi tarafından karşılanıyor. Yani hayırseverleri biz aslında hayra davet ederek, iftar yemeğinde buluşturmuş oluyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun. Sizler de çorbada tuzum olsun diyorsanız, kültür ve sosyal işler müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz“ dedi.