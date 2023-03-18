Sındırgı’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit aileleri ve gazilerin katılımı ile gerçekleşen kahvaltı programı ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunulması, Şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Akpınar Yaşam Merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program ilgi ile izlendi. Çanakkale ruhu canlandırıldı. Şerif Paşa camiinde ise öğle namazı öncesi şehitler için mevlidi şerif okundu. İmam Hatiplerin yanı sıra minikler de şehitler için dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu.