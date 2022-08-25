Sındırgı’da her yıl düzenlenen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nin 22’ncisi 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlik öncesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş şenliğin tarihçesi ve şenlikte yer alacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sındırgı’da her yıl düzenlenen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği’nin 22’ncisi 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlik öncesinde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş şenliğin tarihçesi ve şenlikte yer alacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kuvayi Milliye Günü, Sındırgı Günü, Kurtuluş Günü ve Gastronomi Günü olarak dört farklı konseptte düzenlenecek 22’nci Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ülkede yaşayan herkesi Doğal Şehir olarak adlandırılan Sındırgı’ya davet etti. Şenlik boyunca birçok farklı alanda etkinliklerin düzenleneceğini söyleyen Ekrem Yavaş, şenliğin bu yıl daha geniş katılım ile olacağına dikkat çekti.

Yavaş: “Amacımız Yağcıbedir Halısını dünyaya tanıtmak”

Yağcıbedir Halısının Sındırgı için önemine değinerek toplantıya başlayan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Türkiye’de yerel tezgahlarda dokunan tek halı olan dünyaca ünlü Yağcıbedir Halısını yaşatmak ve el sanatlarımızın yok olmasını engellemek amacıyla her yıl Eylül ayının ilk haftasında Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri gerçekleştirilmektedir. Bir festivalden öte hikayesi olan, kültür ve sanatın buluştuğu yöresel bir şölen havasında yapılmaktadır. Kısa vadede ilçemizin, Yağcıbedir Halısı ve Yağcıbedir Yörüklerinin geleneksel yaşam kültürünün ülkemize ve dünyaya tanıtılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel Türk el sanatlarına, yine kültürümüzün bir parçası olan ata sporlarımızdan yağlı pehlivan güreşleri ile atlı cirit müsabakalarına ve diğer spor etkinliklerine de yer verilmektedir. Bu etkinlikler sayesinde yerel halk farklı insanlarla ve kültürlerle temas ederek kendi kültürünü tanıtma ve farklı kültürleri kendi evinde tanımanın mutluluğunu yaşamaktadır. Kültürün yanı sıra yöresel ürünlerde tanıtılmakta, satışa sunulmaktadır. Kısaca 12 ay boyunca Sındırgı’da yapılan kültürel faaliyetler ve üretimin taçlandırma noktasını Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği oluşturmaktadır” diye konuştu.

“3 bin yıllık Yağcıbedir Halı ve Yörük Kültürünü sürdürüyoruz”

Bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenlik hakkında bilgiler veren Ekrem Yavaş, “1984 yılında ilçe kaymakamlığı tarafından başlatılan, ancak çeşitli yıllarda ara verilen festival 2004 yılında Sındırgı Belediyesi tarafından desteklenerek geleneksel hale getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve son yıllarda Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dahla farklı bir boyuta taşınmıştır. Her yıl 1-4 Eylül arası Sındırgı’da festival zamanıdır. 3 bin yıllık Yağcıbedir Halı ve Yörük kültürünü günümüzde yaşatmayı hedefleyen ve bu çerçevede yapılan sanat günleri birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Geleneklerimizi geleceğe taşıyan bu festivalde; Yağlı Pehlivan Güreşleri, Fener Alayı Yürüyüşü, En Güzel Yağcıbedir Halı Yarışması, En Hızlı Yağcıbedir Halı Dokuma Yarışması, Uçan Yağcıbedir Hayı Yarışması, Geçmişten Günümüze Yöresel Sındırgı Gelinleri Defilesi, Yöresel Deve Oyunları, Düğün Keşkeği Dövme Etkinliği, Yöresel Kına Merasimi, Düğün Güreşi Gösterisi, Gelin Çıkarma Töreni, ata sporumuz Yöresel Cirit Müsabakaları, yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterileri yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Şenlikte yok yok”

Şenlikte yer alan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Etkinliklerin yapıldığı, sirkülasyonun yoğun olduğu bölgede Sındırgı’nın kentsel kimliğini gösteren birçok imge yer almaktadır. Festival; Yağcıbedir halı motiflerinin bulunduğu, Türkiye’nin tek açık halı pazarının kurulduğu Cumhuriyet Meydanında ve Sındırgı’nın tarihi dokusunu barındıran Şerif Paşa Meydanında düzenlenmektedir. Bu alanda kurulan 120’ye yakın stantta Yağcıbedir Halıları ve unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk El Sanatları sergilenmektedir. Kocakonak panayır alanında, Yağlı Pehlivan Güreşleri ve ilçede bulunun Atlı Cirit Spor Kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşen yöresel cirit müsabakaları bu festivalde yerini almaktadır. Türkiye’de tek olarak yapılan Demirci, Gördes ve Sındırgı ilçelerinin ortaklaşa düzenlediği Kuvayi Milliye kahramanları anma töreni ve 3 Eylül kurtuluş günü kortej yürüyüşü ile festival ayrı bir anlam kazanmaktadır. Yöresel ve Türkiye’de gündem olan sanatçıların konserleri ile eğlence dolu bir festival yaşanmaktadır. 4 gün süren festival çerçevesinde termal tesisleri ve eşsiz doğası ile Doğal Şehir Sındırgı’da 250 bine yakın ziyaretçi ağırlanmaktadır. Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek festival 1-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk Defilesine de ev sahipliği yapacaktır. Kurtuluşun 100’ncü yılı olması münasebetiyle etkinlikler daha kapsamlı hale taşınmış, kurtuluş günü kutlamaları da şenlik programına yayılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.