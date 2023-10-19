Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Türk Kızılay temsilciliğin ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle tamamlanan Şefkat Evi 3 açıldı.

Şefkat Evi ile gönüllük kültürünün geliştirilmesi, toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırılması amaçlanıyor. 2 hafta süre ile açık kalan Şefkat evi ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara hizmet veriyor. Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Türk Kızılay Sındırgı şube temsilcisi Talat Karakaya yer aldı. 3 yıldır geleneksel hale getirilen Şefkat Evi sponsor firmalar ve hayırsever vatandaşlar destekleri ile binden fazla aileye giyim ve ayakkabı yardımında bulunuyor.

‘Bin hanenin giyim ihtiyacını karşılıyoruz’

Şefkat Evi açılışında konuşan Türk Kızılay Sındırgı Şube Temsilcisi Talat Karakaya, "Türk Kızılay Sındırgı temsilcileri olarak şefkat evi 3 projesinden ihtiyaç sahibi özellikle ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere 700 tane öğrenciyi burada giyindirmeyi hedefliyoruz. Burada dağıtılan kıyafetlerin tamamı sıfır kullanılmamış kıyafetler yine öğrenciler bittikten sonra 3 gün burası açık kalacak öğrenciler gelecekler. Üçüncü günün sonun da muhtarlarımıza haber verdik ihtiyaç sahiplerini buraya çağıracağız. Giyim kıyafet olarak pantolon, kışlık elbise, gömlek, bütün iç kıyafetlerine ve terliğine kadar hepsi mevcut. İhtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırmaya hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Deneyip beğenerek bir alışveriş merkezi niteliğinde hizmet veren Şefkat Evi projesinin geleneksel hale getirildiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Kızılay ilçe temsilciliğimizin, Belediyemizin destekleri ile Akpınar yaşam merkezinde üç gün boyunca öğrencilerimize sonra bitinceye kadar bütün vatandaşlarımıza destek veren şefkat evi açıldı. İlçe kaymakamımız ile birlikte buranın açılışını yaptık. Burada ayakkabıdan, çoraba, pantolona, bütün giyecek malzemeleri ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıtılıyor. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz hakikaten güzel bir hadise bütün giyecekler sıfır ürün hiç kullanılmamış. Özellikle destekçilerimizin verdiği ürünler burada sergileniyor. Akpınar yaşam merkezinde ihtiyacı olan bütün kardeşlerimizin burada gelip üzerine deneyip beğendikleri, sevdikleri, eşyaları alma fırsatları onlara sunuluyor. Ben ilçe Kızılay temsilcilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Şefkat evi projesinin halka halka büyüyerek mutluluk dağıtan bir proje olduğunu belirten ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay “Bu gün burada şefkati ve 3 projemizi gerçekleştirmek için toplandık. Sındırgı Kızılay temsilciliğimiz ve belediyemizin işbirliğinde olan bir proje bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gittikçe halka halka büyüyen bir iyilik dalgasıyla karşı karşıyayız. Sındırgı ya bir ay önce başlamış bir kaymakamım ama gerçekten geldiğimden beri bizi çok gururlandıran Sındırgının projeleri ile tanışma fırsatı bulduk. Geçmiş olduğumuz aylarda gerçekleşen büyük Hatay depremi ve oraya yapılan yardımlar. Bu gün burada yaptığımız program aslında Sındırgının ne kadar duyarlı, ne kadar yardım sever vatandaşlara sahip olduğunu gösteriyor. Bizler biliyoruz ki nerede ihtiyacı olan biri varsa Sındırgımız, Sındırgılımız onların yanında. Böyle insanlar ile birlikte çalıştığımız için bizlerde gurur duyuyoruz, ne eksikleri olursa neye ihtiyaçları olursa şunu yapalım noktasında bir fikir ile bize gelirler ise elimizden gelen bütün maddi ve manevi destekleri onlara göstereceğimiz bu yardım çalışmaların devamı için elimizden geleni yapmak için bizlerde buradan söz veriyoruz” dedi.