Sındırgı Belediyesi, hemşehrilik bilincini artırmak ve sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Sındırgı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden’in yaptığı genel kurulda Sındırgı Kent Konseyi Başkanlığına oy birliği ile Dr. Öğr. Üyesi Esat Saçkes seçildi.

Toplantının ana hedefleri arasında yönetişim ve katılımı teşvik etmek ile çözümde ortak akıl ilkelerini benimsemek yer aldı. Sındırgı’nın geleceği için önemli fikirlerin paylaşılacağı Sındırgı Kent Konseyi kurulacak çalışma grupları ile ilçenin gelişimine de önemli katkılar sunacak.

Genel kurulda konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak “ Ortak görüş ortak akıl bizim için önemli. Sındırgı’mızın sorunlarını el birlik çözecek hep birlikte kentimizi geleceğe taşıyacağız. Aktif bir kent konseyi ile katılımcı belediyeciliği güçlendiriyoruz. Gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım” dedi.

Kent vizyonu, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi adına çalışmalar yürütecek Sındırgı Kent Konseyi’nin Seçimli Genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir Kent Konseyi Hukuk Müşaviri Avukat Esra Altıntaş Özışıkoğlu tarafından kent konseyi hakkında bilgilendirme yapıldı. Akabinde gerçekleştirilen protokol konuşmalarında Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak söz aldı.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Özden Kent Konseyinin siyaset üstü bir yer olduğunu ortak görüş ile şehrin, kentin geleceğini şekillendirecek projelerin üretildiğini belirterek “ Tüm ilçelerimizle Balıkesir’imizi geliştirmek, tüm vatandaşlarımıza faydalı projeler üretmek için var gücümüzle çalışacağız. Kent Konseyi gönüllülük esasına dayanan bir yer. Ahmet başkanımız Kent Konseyi’nin tüm ilçelerde de aktif olması talebine ilk cevap veren yerlerden birisi de Sındırgı. Serkan Başkanımız ortak akıl, birlikte yönetim anlayışına bakış açısı ile Sındırgı’da kent konseyinin en hızlı aktif edilmesini sağladı. Kendisine teşekkür ediyor, seçilen Sındırgı Kent Konseyi Başkanı Esat Saçkes ve yürütme kurulana başarılar diliyorum” dedi.

Kent Konseyi boş muhabbetlerin değil, ilçenin geleceğinin belirleneceğiz

Sındırgı’nın sadece bugünün değil geleceğinin planlanacağı fikirlerin ortaya çıkacağı bir kent konseyinin fayda sağlayacağını belirten Başkan Sak “Bizler Sındırgı’mızı geliştirmek, geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sındırgımızın birçok sorunu var. Gençlerimiz için, yaşlılarımız için, göçü tersine çevirmek için yapılacak birçok işimiz var. Bizler Sındırgı Belediyesi olarak birçok alanda sorunları gidermek, vatandaşlarımıza refah ve huzur seviyesi daha yüksek bir Sındırgı oluşturmak için çalışıyoruz. Ancak sadece bizle de olmuyor, tüm kamu kurumlarımızla, özellikle Kent Konseyimizde oluşturulacak çalışma grupları ile farklı görüşlerin ortak bir paydada buluştuğu projelerle, el birlik birçok projeyi hayata geçirebilir, daha yaşanılabilir kent oluşturabiliriz“ dedi.

Çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman önceliğimiz

Özellikle son yıllarda artan uyuşturucu gibi illetten gençleri korumak adına daha çok çalışmak gerektiğini, sosyal projelerle de onlara daha mutlu bir ortam sunulabileceğini ve bunu gerçekleştirmenin herkesin bir sorumluluğu olması gerektiğini belirten başkan Sak “ Amacımız şehrimizin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek. Bunu yaparken ki süreç içerisinde işte bizim bilen insanlara ihtiyacımız var. Bunu yaptıktan sonra oluşabilecek süreçle ilgili düşünen ekiplere ihtiyacımız var. Biz, danışma meclisi olarak kent konseyinin çok önemli fonksiyonu olduğunu düşüyoruz. Mevzuların nezaket içerisinde gönüllülerle beraber enine boyuna konuşulmasını istiyoruz. Karar alırken sizin göreviniz koordinasyonu sağlamak ve yükü paylaşmak. Biz, ne kadar mücadele edersek edelim bu işler gönüllülerle oluyor. Bir şey yapılmadan önce bir bekleme ve demlenme süresi var. Tabi ki kent konseyi yolumuz çamur, şunlar eksik diyerek rutin işlerin konuşulacağı değil, şehrin geleceğine katkı sunan fikirlerin ortaya çıkması gereken bir yerdir. Bizler Sındırgı Belediyesi olarak zaten üzerimizdeki sorunları biliyoruz. Yolumuzu asfaltlıyor, sosyal projelere önem veriyor, her alanda bu kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Konseyimizdeki çalışma gruplarımız da üreteceği projelerle buna katkı sağlayacak. Göçü tersine çevirecek, insanların güven ve huzur içerisinde yaşayacağı, sosyal alanda aktif, gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabileceği bir kenti oluşturmayı hep birlikte başarabiliriz. Bu konuda güzel fikirlerin, farklı projelerin de ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizler Sındırgı’yı seviyoruz, geleceğimiz için çocuklarımız için çalışmaktan da asla yorulmuyoruz” dedi.

Sındırgı Kent Konseyi başkanlığına seçilen Esat Saçkes ve yürütme kurulunu tebrik eden başkan Sak, yapılan, devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.