Belediye iştiraki olan SINJET, jeotermalle ısınmada yeni dönemde enflasyon oranı altında fiyat güncellemesi ile vatandaşlara destek oluyor.

Sındırgı Belediyesi, emekli vatandaşlarına yönelik sunduğu yeni avantajlarla dikkat çekiyor. Her alanda vatandaşların yanında olan Sındırgı Belediyesi jeotermalle ısınma sisteminde yeni dönemde enflasyon oranının altında fiyat güncellemesi ile yüzleri güldürdü.

Belediye iştiraki olan SINJET, sıcak su ve jeotermal ısınma hizmetlerinde emeklilere özel indirimler ve peşin ödemelerde ek fırsatlar sunarak, ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, emekliler için belirlenen indirim oranları, vatandaşların konforlu ısınma sisteminden faydalanmalarını sağlarken, aynı zamanda bütçelerine de katkıda bulunacak. 2023-2024 sezonunda 11,1363 TL olan birim metrekare ısınma bedeli üzerinden 2024- 2025 ısınma sezonunda emeklikler peşin ödemede yüzde 6,7 indirimden faydalanarak 10,4369 TL ısınma bedeli ile konut ısınmasından faydalanabilecek. Kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme seçeneklerinde ise tüm abonelerde geçerli olmak üzere enflasyon oranının kat ve kat altında farklı oranlardaki fiyat güncellemesi ile vatandaşlara destek olunacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Emeklilerimiz, uzun yıllar ülkemiz için emek verdiler ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, ısınma hizmetlerinde onlara özel indirimler ve peşin ödemelerde avantajlar sunuyoruz. Amacımız, emeklilerimizin daha konforlu ve ekonomik bir şekilde ısınmalarını sağlamaktır. Artan maliyetlere rağmen sosyal belediyecilik anlayışımız ile vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğu dönemlerde elimizden geldiğince rahatlatmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmetlerin tüm abonelerimize de enflasyon farkından daha düşük zam oranlarıyla sunulması da, belediyemizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermektedir” dedi.

Sındırgı Belediyesi, hem ekonomik hem de çevre dostu ısınma çözümleri ile vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlar, konforlu ve uygun maliyetli bir ısınma deneyimi yaşayacak. Peşin ödeme indiriminden ve diğer seçeneklerden faydalanmak isteyen aboneler için son başvuru 18 Ekim 2024 Cuma günü sona erecek. Emekliler için avantajlardan faydalanmak isteyen aboneler e-devlet üzerinden alacakları ikamet ve emeklilik belgeleri ile başvuruda bulunabilecekler.