TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Sincik ilçesine gelen Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’ı, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Encümenleri Mehmet Karaca, Abuzer Yaşar ve vatandaşlar karşıladı.

Milletvekili Aydın ve beraberindekiler Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasındaki Recep grup içme suyu ishale altı şantiyesini ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekili Aydın burada yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir projemizin inşaat alanındayız. Recep grup suyu projemiz ile 171 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılanmaktadır. İlimize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olsun. Tabii bu ekonomik şartlara, geçtiğimiz pandemi dönemine rağmen Adıyaman adeta bir şantiyeye döndü. Bu projemiz şuan ki maliyet fiyatlarına göre yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak çok büyük bir proje. Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat ilçe merkezide dahil 171 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayacak çok önemli bir proje hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sincik ilçe merkezinde yapımı devam eden deprem konutlarında da incelemede bulunan Aydın, “Geçtiğimiz yıllarda Elazığ merkezli yaşanan depremde Sincik ve Gerger ilçelerimizde etkilenmişti. Bu çerçevede AFAD tarafından ilçe merkezleri ve köylerde yapılacak deprem konutlarının tamamının ihalesi yapıldı. Sincik merkezde yapılan 172 konutluk deprem konutlarını gezdik, bitim aşamasına gelmiş inşallah en kısa zamanda çevre düzenlemesi de yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca sosyal konut projesiyle Sincik’e 260 konut inşallah inşa edeceğiz, onunda yer tespit çalışmaları devam ediyor. Yeri kesinleştikten sonra inşallah Sincik merkezde 260 adet sosyal konut inşallah edilecektir” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Kahta Sincik karayolu şantiyesinde ziyaret eden Aydın, “Sincik yolumuz virajlı ve çok sıkıntılı bir durumdaydı. Bu yolumuzun Cendere köprüsü ile Karakuş arasındaki 12 kilometrelik kısmı için yeni bir güzergah ve yeni bir yol çalışması başlatıldı. Tabii uzun bir süreçti bu süreci takip ederek bu mesafeyi katlettik. Bu yol aynı zamanda tarihi ve kültürel yapısı ile Cendere köprüsü ve Nemrut yolu. Bu yolumuz Kahta ile Cendere köprüsü arasındaki bu mesafeyi 10 dakika gibi bir süre zamandan kısaltarak standardı yüksek bir yol haline getiriyoruz. Müteahhit firma ile yapılan sözleşme 2 yıllık ancak firma bir yıl içerisinde bitireceğini taahhüt etti. İnşallah bu yolumuz bir yıl içerisinden tamamlanır. Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.