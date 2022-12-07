Dağıtım törenine Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Akar, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Sincik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere ilçe merkezinde dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kırsal Alanlarda Üreticilerin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.

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