Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Kırsal Alanlarda Üreticilerin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı.
Sincik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 4 bin 500 adet zeytin fidanı çiftçilere ilçe merkezinde dağıtıldı.
Dağıtım törenine Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Akar, muhtarlar ve üreticiler katıldı.
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