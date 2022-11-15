Adıyaman’ın Sincik ilçesinde arıcılığı destekleme projesi çerçevesinde bin 100 adet arı kovanı dağıtıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde arıcılığı destekleme projesi çerçevesinde bin 100 adet arı kovanı dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından desteklenen proje çerçevesinde Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneğine üye 157 aracıya toplamda bin 100 arı kovanı verildi.

Dağıtımla ilgili bilgiler veren Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, "Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte yaptığımız proje dolayısıyla valimiz ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a destekleriyle ile İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından arıcılarımıza toplam bin 100 adet arı kovanı dağıtıldı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. ,

Daha sonra konuşan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, " Sincikli arıcıları desteklemek amacıyla yüzde yetmiş hibeli arı kovanı desteği verildi. Bu kovanların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Orijinal ve organik Sincik balını elbirliği ile tüm dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.