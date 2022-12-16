Adıyaman’ın Sincik ve Samsat ilçelerinde meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere toplam 29 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Adıyaman’ın Sincik ve Samsat ilçelerinde meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere toplam 29 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

“Meyveciliği Geliştirme Projesi” ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanıp yürütülen proje dahilinde dağıtılan fidanlar, Adıyaman Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edildi. Fidan bedellerinin yüzde 30‘u çiftçiler tarafından, yüzde 70‘i ise Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanıp çiftçiye hibe ediliyor.

Proje çerçevesinde Samsat ilçesinde 36 çiftçiye 24 bin adet nar fidanı, Sincik ilçesinde 26 çiftçiye 5 bin adet badem fidanı olmak üzere toplam 29 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Sincik ve Samsat ilçelerinde düzenlenen fidan dağıtım törenlerine Adıyaman Valisi Mahut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Samsat Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat ve çiftçiler katıldı.