Adıyaman’ın Sincik ilçesinde doğalgaz temel atma töreninde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesinin bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri ile birlikte Sincik ilçesine geldi. Sincik kapalı spor salonu karşısında düzenlenen doğalgaz temel atma töreninde konuşan Aydın, “Sincik ilçemiz hizmetin en iyisine hak ediyor. Sincik halkı AK Parti kurulduğu günden beri her seçimde en büyük desteği vermiştir. Bizler de Sincik kalkana layık olmaya, en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz.

Sincik ilçemizi doğalgaz ile buluşturmak için bizzat durumu cumhurbaşkanımıza kadar götürdüm. Cumhurbaşkanımız talimatları ile ilgili firma çalışmalarını başlattı. Bu yıl içerisinde ilçe merkezimiz doğalgaza kavuşacak. Böylece Karadeniz gazının karaya ulaşması ile cumhurbaşkanımızın açıkladığı sıcak su ve mutfakta bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanacak gazda Sincik ilçemizde faydalanacak. Sincik ilçemizin doğalgaza kavuşmasında büyük destekler olan başta cumhurbaşkanımıza enerji bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.