Sincan Tiyatro Atölyesi, yeni sezonda iki oyunla perde açmaya hazırlanıyor. Sincanlı genç yeteneklerin sergileyeceği oyunlar için de provalar hızla devam ediyor.

Sincan Tiyatro Atölyesi, yeni sezonda iki oyunla perde açmaya hazırlanıyor. Sincanlı genç yeteneklerin sergileyeceği oyunlar için de provalar hızla devam ediyor.

Yeteneklerini ortaya koymak isteyen vatandaşların her alanda önünü açan Sincan Belediyesi, ücretsiz tiyatro kurslarıyla sahnede olmak isteyen genç ve yetişkinlere destek veriyor. Kendini tiyatro alanında geliştirmek isteyenler için açılan Tiyatro Atölyesi yaz başında çalışmalara başladı.

Tiyatro Atölyesi öğrencileri bir yandan tiyatro eğitimi alırken, bir yandan da sahnede parlamaya hazırlanıyor. Selçuklu ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezlerinde verilen eğitimlerin ardından Rüstem Altunbaş Konferans Salonu’nda provalar başladı. Sanat Yönetmeni Orhan Ay tarafından verilen eğitimler sonrası genç yetenekler profesyonellik yolunda ilerleme fırsatı bulacak.

İki oyun için geri sayım başladı

Sincan Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nin öğrencileri yeni sezon için iki oyun hazırlığı içinde. Haftada 3 gün provalara devam eden genç yetenekler, Tayfun Türkili’nin yazdığı komedi türündeki tiyatro eseri Dokuz Canlı ve çocukların severek izlediği çocuk oyunu Düşler Sahnesi’ni Sincanlı vatandaşlar için sergilemeye hazırlanıyor.

Tiyatro Atölyesi bu iki oyunun ardından başka oyunlarla da seyirci karşısına çıkacak.