Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları, kadınlar için kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında sağlıklı yaşam için farkındalık ve bilinç oluşturmaya yönelik “Bilinçli İlaç Kullanımı” ve “Kanser Taraması” seminerleri verildi.

Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları, kadınlar için kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında sağlıklı yaşam için farkındalık ve bilinç oluşturmaya yönelik “Bilinçli İlaç Kullanımı” ve “Kanser Taraması” seminerleri verildi.

Sincanlı hanımların yoğun ilgi gösterdiği “Hanım Konakları” sağlıklı yaşam ile ilgili seminerlerine devam ediyor. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile verilen seminerlere yenileri eklenerek, kadınların ilaç tüketiminde bilinçlenmesi sağlandı. Şerife Bacı Hanımlar Konağı’nda yapılan “Bilinçli İlaç Kullanımı” seminerinde kadınlara tedavi süreci boyunca ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Selçuklu Hanımlar Konağı’nda ise “Kanser Taraması” semineri verildi. Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılan seminerde kanser taramasının da erken teşhis için gerekli şartlardan biri olduğunun altı çizildi. Yapılan seminerlerde özellikle meme kanseri, rahim kanseri gibi kadınların yakalandığı kanser hastalığına karşı düzenli yaptırılması gereken kanser taramasının faydaları anlatıldı.