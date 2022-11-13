Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları eğlenceli oyunlarla da hanımların hem sosyalleşip hem de stres atmasına yardımcı oluyor. Selçuk Hanımlar Konağında bu hafta “Bil Bakalım” oyunu oynayan kadınlar keyifli vakit geçirdi.

Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları eğlenceli oyunlarla da hanımların hem sosyalleşip hem de stres atmasına yardımcı oluyor. Selçuk Hanımlar Konağında bu hafta “Bil Bakalım” oyunu oynayan kadınlar keyifli vakit geçirdi.

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler ve seminerlerle Sincan Hanım Konakları büyük takdir topluyor. Hanımlara eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanında keyifli ev eğlenceli aktivitelerle de destek veren Hanım Konakları her hafta farklı bir faaliyet yapıyor. Bu hafta Selçuk Hanımlar Konağı’nda hafıza güçlendirici ve unutkanlığa iyi gelen “Bil Bakalım” oyunu vardı. “Bil Bakalım” ile hanımlar hem bilgilerini yarıştırdı hem de sosyalleşerek güzel vakit geçirdi.

Sincan’da Hanım Konakları; Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı, Yavuz Sultan Selim Hanımlar Konağı, Şerife Bacı Hanımlar Konağı, Fatma Aliye Hanımlar Konağı Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 8 konakta devam ediyor.