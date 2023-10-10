Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Zambak Kreşi” törenle hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi, ilçede kreş açılışlarına devam ediyor. Yapımı tamamlanan Zambak Kreşi ise ilçede açılan 4. kreş olma özelliğini taşıyor. 29 Ekim Mahallesi’nde inşa edilen kreşin açılışında İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulunuldu. Açılışta, kreşin ilk öğrencileri ise gösteri yaptı. Bunun yanı sıra açılışa özel kurban kesimi yapıldı, dualar edildi.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz”

Belediye Başkanı Ercan, burada yaptığı konuşmasında, göreve geldikleri günden itibaren eğitime önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarının söyledi. Önümüzdeki günlerde inşa edilen kreşlerden 5’incisini açacaklarını belirten Ercan, “Kreşler anneler için çok büyük bir önem ifade ediyor. Burada böyle ağız tadıyla, huzurla, güvenle çocuklarının böyle güzel mekanlarda olduğunu bilmek onlar için de hem rahatlatıcı hem de çocuklarını güvenle bırakabileceği yerler. Sadece çocukları memnun etmiyoruz aynı zamanda anneleri de memnun ediyoruz. Anneler memnun olunca babalar da memnun oluyor, ev memnun oluyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. En büyük değerlerimiz onlar. Onlar ne kadar iyi yetişirlerse ne kadar devletlerine milletlerine faydalı olursa ülkemizin çitası da o kadar yükselir” diye konuştu.

Öte yandan, Ercan, kreşin içini gezerken, öğretmenlerden de bilgi aldı.