Ankara Sincan’da bulunan parklar ve çocuk oyun alanlarının kauçuk zemin bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için hazırlanıyor.

Ankara Sincan’da bulunan parklar ve çocuk oyun alanlarının kauçuk zemin bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için hazırlanıyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, halı sahalardan kale fileleri de dahil olmak üzere birçok alanda alışmalar yürütülüyor.

Sincan’da bulunan parklarda çocuk oyun grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için hazırlanıyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda sadece oyun alanlarını değil yürüyüş yolları ve halı sahaları da yeniledi.

Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor. Sene başından bu yana 52 adet çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplanırken, 13 adet yürüyüş yolunun sentetik çim yürüyüş halısı yenilendi.

Halı sahalarda futbol oynayan çocuklar ve gençleri için Sincan Belediyesi, 3 adet halı sahanın çim halılarını, kale filelerini ve saha tavan filesini de yenileyerek daha güvenli bir hale getirdi.