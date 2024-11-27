Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca’nın konuk olduğu müzikli söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, söylediği ilahiler ile geniş bir kesim tarafından tanınan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca’yı ağırladı. Musiki üzerine önemli bilgiler veren Koca, söyleşinin ardından seslendirdiği ilahilerle de yüreklere dokundu. Program sonrasında katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Koca, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarımızın düzenlediği ve Sayın Prof. Dr. Fatih Koca’nın konuk olduğu söyleşi adeta gönülleri mest etti. Kıymetli hocamıza ve Türk Musikisi Konservatuvarı temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.