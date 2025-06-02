Sincan Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram hazırlıklarını tamamladı.

Sincan Belediyesi 6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler tam kadro sahada çalışmalara devam ediyor. Zabıta ekipleri, temizlik işlerinden sorumlu personel, veterinerler vatandaşın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için aralıksız çalışıyor. Vatandaşların kurbanlıklarını temin edebilmesi amacıyla Çimşit ve Yenikent’e kurulan kurban pazarları hizmete devam ederken, kurban kesim noktaları da belirlendi. Sincan’da 8 serbest kesim alanı, 2 de ücretli kesim alanı olmak üzere toplam 10 noktada vatandaş kurban kesimi yapabilecek.

Serbest kesim alanları

Kurban Bayramı’nda Sincan’da serbest kesim yapılabilecek alanlar belediye tarafından açıklandı. Vatandaşlar; G.O.P Mahallesi Pazar Yeri, İstasyon Mahallesi Pazar Yeri, Osmanlı Mahallesi Pazar Yeri, Pınarbaşı Mahallesi Pazar Yeri, Plevne Mahallesi Pazar Yeri, Tandoğan Mahallesi Pazar Yeri, Temelli Kapalı Pazar Yeri ve Yenikent Fevzi Çakmak Mah. Perşembe Semt Pazarı Yeri’nde kesim yapabilecek.

Çimşit Kurban Pazarı ve Yenikent Kurban Pazarı’nda ise ücretli kesim yapılabilecek.

Vatandaşın memnuniyeti için her ayrıntı düşünüldü

Kesim alanlarında kurulan sistem vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Canlı yayın kameraları ile kurban pazarları izlenebiliyor. Kesim işlemi randevu ile gerçekleşiyor, vatandaş sıra beklemek zorunda kalmıyor. Sıra numarası verilen vatandaş, randevu saati gelince SMS ile bilgilendirilerek kesim alanına yönlendiriliyor. Sıra takibi www.sincan.bel.tr adresinden de yapılabiliyor. Alandaki LED ekranlarla sıra takibi yapılıyor.