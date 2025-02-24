Sincan’da çocuklar kültür ve sanatla iç içe büyüyor. Sincan Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Lale Konferans Salonu’nda "Tembel Ayşe" isimli tiyatro oyununu izledi. Büyük bir keyifle oyunu takip eden miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Sincan Belediyesinin kısa sürede tamamlayıp hizmete sunduğu, çocukların güvenli bir ortamda keyifle zaman geçirdiği; Lale, Leylak, Papatya, Zambak ve Menekşe kreşleri kaliteli eğitimi yanında çocukları sanat ve kültürle de buluşturuyor. Kreşli minikler tiyatro ile tanıştı, Tembel Ayşe’yi büyük bir keyifle izledi.

Lale Konferans Salonu’nu dolduran minik öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Oyunda çocuklara tembellik ve çalışkanlık kavramları eğlenceli bir dille anlatıldı, sağlıklı yaşam ve temizlik konusunda önemli mesajlar verildi. Minikler, hem güldü hem eğlendi hem de hayata dair önemli dersler çıkardı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu tür etkinliklerle çocukların sanat ve kültürle iç içe büyümelerini amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitici-öğretici tiyatro oyunları ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz "Tembel Ayşe" çocuk tiyatrosunu büyük bir keyifle izledi. Sincan’da tüm çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.