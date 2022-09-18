Ankara Sincan’da bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara Sincan’da bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Saraycık Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir gecekondu, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.