Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, Kardeş Mızraplar grubunun konuk olduğu musiki programıyla vatandaşlar, ud ve kanun eşliğinde eserler dinledi.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, Kardeş Mızraplar grubunun konuk olduğu musiki programıyla vatandaşlar ud ve kanun eşliğinde eserler dinledi.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı müzikli bir söyleşiye daha ev sahipliği yaptı. Kardeş Mızraplar grubunca verilen konsere katılan müzikseverler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ilçeye Türk Musikisi Konservatuvarı gibi bir sanat ve eğitim yuvası kazandırdığı ve bu tür etkinliklerle vatandaşı buluşturduğu için teşekkür etti.