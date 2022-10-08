Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kozmetik mağazasının önündeki tezgahta bulunan fön makinesi ile kartuş ağda makinesini çalan iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kozmetik mağazasının önündeki tezgahta bulunan fön makinesi ile kartuş ağda makinesini çalan iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün saat 18.26 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Kutsal Sokak üzerinde bulunan bir kozmetik mağazasında meydana geldi. Mağazaya sıradan müşteri gibi gelen iki kadın, mağaza önünde duran tezgaha doğru yöneldi. Önce ürünleri inceler gibi yapan kadınlar, tezgahta bulunan fön makinesi ile kartuş ağda makinesini çantalarına koyup hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk etti. Kadınların rahat tavırlarıyla yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.