Öğrenci ve gençlik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sincan Belediyesi, Kitap Kafe’de eğitici faaliyetlerine devam ediyor. Sadece öğrencilerin faydalandığı Kitap Kafede bu kez de tüketilen besinlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili bir seminer vardı. Sağlıklı beslenmenin insan psikolojisini nasıl etkilediği başta olmak üzere birçok konu hakkında gençlere detaylı bilgi verildi.

Son dönemlerde özellikle gençlerde görülen hızlı ve sağlıksız beslenme alışkanlığının önüne geçmek ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek için Sincan Belediyesi Kitap Kafe’de “Besin Terapisi Kulübü” oluşturuldu. Gerçekleşen ilk etkinlikte “Besinlerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi” konuşuldu. Gençlerin uğrak noktası olan Kitap Kafe kulüplerine bir yenisi daha eklendi. Kulübün ilk etkinliğinde Sincan Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Sevde Dilara Uzunoğlu gençlerle bir araya gelerek, sağlıklı yaşam önerileri sundu. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin sadece fizyolojik sorunlara değil depresyon, anksiyete gibi bazı psikolojik rahatsızlıklara da sebebiyet verebileceğini açıkladı. Diyetisyen Uzunoğlu, gençlere hem mutluluk hissi veren sağlıklı besinler hakkında bilgi verdi hem de beslenme ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlattı. Hazır, paketli gıdalarla, şekerli ve yağlı besinler başta olmak üzere gençlerin sıklıkla tükettiği yiyeceklerin uzun vadede hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğinin de altını çizdi. Gençlerle soru cevap şeklinde ilerleyen “Besin Terapisi Kulübü” her hafta farklı eğitici konularla, Cuma günleri Sincan Kitap Kafe’de gerçekleşecek.