Ankara Sincan Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sincan Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası üzerine engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Lale Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, ‘Farkındayız Birlikteyiz’ isimli program ile Sincan Belediyesi Engelliler Kursu öğrencileri yöresel halk oyunlarından ‘Atabarı’ ile seyircilerin karşısına çıktı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da halk oyununda özel bireylere eşlik etti.

Bunların yanında özel bireyler emek vererek yaptıkları ürünleri sergiledi. Çantadan tespihe, takılardan örgü işlerine kadar çeşit çeşit ürünler vatandaşların beğenisini topladı.

"Engelli kardeşlerimizin her daim yanındayız"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi ve TÜMÖZDER işbirliğiyle kimsesiz engelliler yararına inşa edilecek olan Bakım ve Huzurevi projesine değinen Başkan Ercan, "Engelli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Kimsesiz engelliler yararına hizmet verecek olan Bakım ve Huzur Evi’nin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Proje için biz gereken ne varsa yapacağız. Engelli vatandaşlarımız için yuva olacak olan projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, TÜMÖZDER Başkanımız Mehmet Ali Bakici başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.