Sincan Belediyesi, Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımı ile çocuklar için “Mahalle Şenliği” düzenledi.

Sincan Belediyesi yaz tatilinde çocukların eğlenebilmesi için 2 gün süren bir şenlik organize etti. Yüzlerce çocuk Kent Meydanı’nda Mahalle Şenliği’nde bir araya geldi. Palyaçolar şenliğe renk kattı, minikler oyun parkında eğlenceli saatler geçirdi. Yarışmalarla heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar tatilin keyfini doyasıya çıkardı. Şenliğe katılan çocuklara pamuk şekeri ve mısırla ikram edildi.

Başkan Ercan çocuklarla eğlendi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çocukların heyecanına ortak oldu, oyunlar oynadı, fotoğraf çekildi, patlamış mısır ikram etti. Çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Ercan’ı yanında gören miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Mahalle şenliğine babası ile katılan Tuğrul Çağatay ilk kez böyle bir şenliğe katılmanın mutluluğunu yaşayarak, “Babam beni oyuncaklara bindirdi, çok sevdim, palyaço da var. Burada oyun oynamak çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. Evlatlarının bu mutlu anına tanık olan anne ve babalar da organizasyona tam not vererek Sincan Belediyesine teşekkür etti. Şenliğin yaz boyunca yapılması planlanıyor.

Başkan Ercan’dan aşure ikramı

Bu arada paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi Muharrem ayı dolayısıyla Kent Meydanı’nda aşure ikramında da bulunuldu. Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan aşure dağıtım standının başına geçti, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.