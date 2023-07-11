Anne-Çocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocuklara yönelik birçok hizmeti ilçeye kazandıran Sincan Belediyesi, 5 adet kreşin yapımını tamamladı. Çocukların sağlıklı eğitim alabilmesi ve annelere destek olmak amacıyla yapılan kreşler vatandaşın da beğenisini topluyor.

Gençlere ve çocuklara yönelik projeleriyle takdir toplayan ve eğitime her zaman tam destek veren Sincan Belediyesi 5 kreşin yapımını kısa sürede tamamladı.

Kreşlerden ikisi Mustafa Kemal Mahallesinde; diğerleri 29 Ekim Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Osmanlı Mahallesi’nde hizmet verecek. Kreşlerde oyun alanları, yemekhane, öğretmen odası, mutfak gibi alanlar da bulunuyor.

Geniş ve ferah bir ortamda eğitim imkanına kavuşacak olan çocuklar; okul öncesi öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılma imkanı bulacak. Bu etkinlikler miniklerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacak. Yaşıtlarıyla birebir iletişim kuracak olan minikler, motor ve bilişsel becerilerini geliştirecek; hem sosyalleşecek hem de dil ve konuşma becerisini arttıracak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Annelerimiz dört gözle bekliyordu, 5 kreşimizin yapımını tamamladık. Sincanımıza hayırlı olsun. Kreşlerimiz hizmete başlayınca annelerin gözü arkada kalmayacak, evlatlarını güvenli bir şekilde buralara emanet edebilecekler.” ifadelerini kullandı.