Sincan Belediyesi, Zambak Kreşi öğrencilerine sağlıklı beslenmeye dayalı eğitici bir etkinlik düzenledi. Diyetisyen Şevval Araz miniklere sağlıklı ve güvenli gıdaları tanıttı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.

Ankara’nın Sincan Belediyesi Zambak Kreşi, miniklere sağlıklı beslenme ile ilgili eğitici bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Diyetisyen Şevval Araz’ın anlatımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar daha önce yemedikleri besinlerle tanıştı, hem eğlendi hem öğrendi.

Zambak Kreşi öğrencilerinin merakla dinlediği etkinlikte Diyetisyen Arıkan, öğrencilere sağlıklı ve düzenli beslenmenin insan vücudunda ve psikolojisinde görülen olumlu etkilerden de söz etti.

Düzenlenen etkinlik, çocuklara küçük yaştan itibaren sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamı benimsemelerine katkı sağlamayı hedefliyor.