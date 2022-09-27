Geçtiğimiz ay Erman Ilıcak Fen Lisesi’ne kavuşan Sincan’da yeni bir Anadolu Lisesi daha açıldı.

Geçtiğimiz ay Erman Ilıcak Fen Lisesi’ne kavuşan Sincan’da yeni bir Anadolu Lisesi daha açıldı.

Sincan’da Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda protokol ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan açılış töreninde Sincan Belediye Başkanı Ercan, Bakan Özer’e teşekkür etti. Ayrıca Ercan, Bakan Özer’den Sincan için Spor Lisesi talebinde bulundu.

Sincan’a spor lisesi müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Özer, kendisinden önce söz alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın, "Sincan’a spor lisesi yapılması" talebine ilişkin de şunları söyledi:

"Arazi varsa neden olmasın? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde artık spor liselerini birlikte yönetmeye başladık. Artık yeni bina yapmak yerine Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu spor komplekslerinin içerisinde spor lisesini yapıyoruz ki hem biz de tekrar spor donatıları yapmak durumunda kalmayalım, devletin kaynaklarını verimli kullanalım. Bakanlık yetkililerimiz buradalar, onlar bakarlar. Eğer mevcut yerinde kullanabilme imkanı varsa hemen ama yeni bir okul yapılması gerekirse bir değerlendirelim."