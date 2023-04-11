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Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, deplasmanda oynadığı maçta lider Sincan Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.

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