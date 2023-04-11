Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, deplasmanda oynadığı maçta lider Sincan Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı
Hakemler: Ümit Gürsoy xx, Alp Yasin Osma xx, Hakan Bahadır xx
Sincan Belediyespor: Emrah Kızıl xx, Batuhan Kazan xx, Ünal Erkeç xx, Bahadır Can xx, Gökhan Şahin xx, Mustafa Fehmi Arslan xx, (Serkan Keklik dk.89 ?), Osman Talha Kotaran xx, (Hamza Uzman dk.89 ?), Furkan Taş xx, (Serkan Açıkalın dk.78 x), Abdulkerim Buğrahan Telli xx, Ercüment Balıkçı xx, (Erenyiğit Yılmaz dk.69 x), Gürol Demirezen xx (Eşref Keçeci dk.69 x)
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş x, Tolgahan Alan x Hüseyin Öz x, Ömercan Korkmaz x (Samet Kaan Karaca dk.83 ?)
Mehmet Tatlı x (Volkan Bedel dk.89 ?), Mustafa İlkay Kartal x, (İzzet Karagül dk.83 ?), Yusuf Karaboğa x, Dursun Erdem Yıldız x, (Bora Barlas dk.46 x), Süleyman Yasa x, Ali Avcı x (Eray Tokat dk.46 x)
Goller: Ünal Erkeç (dk.14), Ercüment Balıkcı (dk.42), Osman Talha Kotaran (dk.77), Bahadır Can (dk.86) (Sincan Belediyespor), Bahadır Can (k.k) (Hacılar Erciyesspor)
Sarı Kartlar: Emrah Kızıl (Sincan Belediyespor), (Mustafa İlkay Kartal, Süleyman Yasa (Hacılar Erciyesspor)