Ankara’nın Sincan Belediyesi vatandaşların yeşil alana ihtiyacını hayata kazandırdığı projeler ile karşılıyor.

Sincan Belediyesi yeşil alanlarına her yıl yenilerini ekliyor. 2019 yılından bu yana 33 adet park daha inşa edilerek Sincan’daki toplam park sayısı 381’e yükseldi. Binlerce ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir Sincan için çalışan ekipler, 155 parkta bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Parklardaki kamelya ve banklar ise marangozhanede bin bir emek verilerek üretiliyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçların budama ve bakım işlemleri de yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor. Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak odun olarak ulaştırılıyor.

İlçe genelinde 88 bin 505 ağaç fidanı ve 289 bin 621 çalı toprakla buluşturuldu. Bunların yanında Sincan her mevsim çiçeklerle donatılıyor. Meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklar rengarenk çiçeklerle bambaşka bir görünüme kavuşuyor.