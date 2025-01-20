Sincan Belediyesi yarıyıl tatilinde de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çocukların tatilde kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilecek “Tiyatro Günlükleri” etkinliği, 21 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Lale Konferans Salonu’nda çeşitli tiyatro oyunlarıyla çocuklarla buluşacak.

Sincan Belediyesi; tiyatro ve animasyon gösterileri ile çocukların hem eğlenceli hem de kültür ve sanatla iç içe bir tatil geçirmelerine imkan sağlıyor. Çocuklar yarıyıl tatilinde Lale Konferans Salonu’nda sahnelenecek üç oyunu izleyebilecek. Tiyatro gösterimleri; 21 Ocak tarihinde başlayıp 2 Şubat tarihinde sona erecek. Etkinlikler, Lale tiyatro salonunda 14.00’te çocukları bekliyor.

“Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın katılacağı tiyatro etkinliklerimiz var”

Çocukların karne heyecanına ortak olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın katılacağı tiyatro etkinliklerimiz var. Amacımız öğrenci kardeşlerimizin yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatillerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini sağlamak. Sahnelenecek tiyatro oyunlarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunlarının tarihleri

5 Ocak, 28 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Ayşe’nin Masal Dünyası gösterilecek. 21 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tembel Ayşe sahnelenecek. 23 Ocak, 26 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde ise Kırmızı Başlıklı Kız ve Sevimli Dostları oynanacak.