Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar ve işyerlerine denetim yaparak fiyat etiketi, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar ve işyerlerine denetim yapan zabıta ekipleri fiyat etiketi, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştirirken, satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda esnafı uyardı.

Pazar ve iş yerlerindeki esnafa denetim yapan Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yönetmelik kapsamında fiyat etiketi, ölçü ve tartı ayarlarını kontrol etti. Pazar esnafının kendilerine ayrılan alanın dışında ürün satmamaları, geçiş yollarını kapatmamaları ve fiyat etiketlerinin uygun bir şekilde hazırlanması konularını dikkate aldı.

Fiyat, etiket ve ayar denetimlerinin yanında tezgah temizliği, ürün kalitesi gibi kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.