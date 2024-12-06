Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından engelleri bireylerin yaptığı ürünlerin sergilendiği “Özel Eğitim El Sanatları” isimli bir sergi açıldı.

Umudun Kanatları ismiyle bilinen engelli grup tarafından hazırlanan eserler, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından “Özel Eğitim El Sanatları” isimli sergide sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gören sergide tüm tablolar satıldı. Sanatsal uğraşların, engelli bireylerin engel oranlarını düşürdüğü ve sosyal zekalarını arttırdığı belirtildi.

“Engelleri aşan, engel tanımayan kardeşlerimizin hazırladığı bir sergi bu”

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, “3 Aralık Engelliler günü münasebetiyle bizim belediyemize bağlı bir kursta yer alan engel tanımayan kardeşlerimiz, onlara engelli kardeşlerimiz demiyoruz. Engelleri aşan, engel tanımayan kardeşlerimizin hazırladığı bir sergi bu. Ülkü Bayram Hocamız ve diğer yardımcı hocalarımız eşliğinde belki 1 yıldan fazla süredir burada olan resimlerin de olduğu, uzun süren bir emek sonunda yaptılar bunları. Sergimiz daha ilk günden büyük ilgi gördü. Kardeşlerimizin eserleri tükendi, hepsi satıldı. Tüm bu gelirler de kardeşlerimizin gelişimi için kullanılacak” diye konuştu.

"Biz bir ekibiz"

Umudun Kanatları Semazen ekibinden Fatih Keskin ise, “Ülkü Hoca sayesinde başladık. 15 sene oldu. Biz bir ekibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında semazen yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Umudun Kanatları ekibinden Burcu Korkmaz ise, “15 yıl önce başlayan serüvenimiz bu seviyelere kadar geldi. Bizler ilk başladığımızda sudan çıkmış balık gibiydik. Ülkü Hocamız sayesinde bir şeyleri öğrendik. Engellerimizi açacağımıza dair başlamadan önce hiç umudumuz yoktu ama Ülkü Hocamız o umudu aşıladı” açıklamasında bulundu.