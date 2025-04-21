Sincan Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav deneyimlerini artırmak amacıyla ilçe genelinde bulunan Millet Kıraathaneleri’nde TYT Deneme Sınavı düzenledi.

Modern yapısı ve sıcak ortamıyla öğrencilerin gözde mekânı haline gelen Sincan Millet Kıraathanelerinde TYT Deneme heyecanı vardı.

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için sadece ev rahatlığında bir çalışma imkânı da sunmakla kalmayan Sincan Belediyesi, çeşitli deneme sınavları ile de hazırlık aşamasında öğrencilerin yanında oluyor.

Üniversiteye hazırlanan gençlere imkan

Sincan genelinde bulunan Millet Kıraathanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı, gerçekçi bir sınav deneyimi sunarak öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Gerçek sınav atmosferinin oluşturulduğu deneme, öğrencilerin zaman yönetimi, sınav stratejileri geliştirme, eksikliklerini belirleme ve sınav kaygısını azaltma süreçlerine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin yer aldığı TYT Deneme Sınavına yoğun katılım oldu. Sınav boyunca öğrencilere rehberlik öğretmenleri eşlik ederken sınav sonunda da çay ikram edildi.