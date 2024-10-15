Sincan Belediyesi, ekim döneminin gelmesiyle 504 üreticiye buğday tohumu desteğinde bulundu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın Yenipeçenek Mahallesi’nde çiftçilerle buluşmasında tohumlar üreticilere ulaştırıldı.

Sincan’ın tarımsal potansiyelini geliştirmek ve yerli üreticilere ekonomik destek sağlamak amacıyla belediye tarafından yüzde 50 hibeli buğday tohumu desteği yapıldı. Tohum desteğinden 504 çiftçi faydalandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yenipeçenek Mahallesi’nde tohum dağıtım töreninde üreticilerle buluştu. Törene Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez ve çiftçiler katıldı.

Tarımsal üretimi artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Ercan, "Tarımsal üretim çok önemli bir konu, milli güvenlik meselesi. Pandeminin getirdiği ağır sonuçlar, tedarik zincirinin bozulması, küresel ısınmanın artması, su kaynaklarının giderek azalması, toprağı bilinçsiz kullanmaktan kaynaklanan verimsizlik, arazilerin bölünmesi gibi meseleler tarımsal üretime engel oluyor. Bizler elimizden geldiği kadar bu olumsuzlukların önüne geçmekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

"Üretim deyince akla Sincan geliyor"

Sincan’ın tarım ve sanayi alanında önemli bir konumda olduğunu belirten Başkan Ercan, "Alanımız diğer metropol ilçelerle kıyaslanamayacak kadar büyük. Tarımsal kapasite anlamında büyük bir potansiyel içeriyor. Bir taraftan da Ankara’nın sanayi merkeziyiz. Üretim deyince akla Sincan geliyor. Tohum ekimimiz hayırlara vesile olsun, inşallah bol bereketli bir hasat dönemi geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.