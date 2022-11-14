Ankara Sincan Belediyesi, eğitim öğretim dönemine verilen ara tatille birlikte öğrenciler için 14-18 Kasım arasında tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri düzenliyor.

Ankara Sincan Belediyesi, eğitim öğretim dönemine verilen ara tatille birlikte öğrenciler için 14-18 Kasım arasında tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri düzenliyor.

Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, tiyatro ve kukla gösterilerinden animasyonlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilere keyifli bir ara tatil yaşatacak. Ara tatilin öğrenciler için bir şölen gibi geçmesini sağlamak amacıyla Sincan Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, tüm çocuklara ücretsiz olarak sergilenecek. Animasyon, kukla gösterisi, dans, yarışmaları, maskot ve pamuk prenses gibi gösterilerin yer aldığı programlar Lale Konferans Tiyatro Salonu’nda iki seans olmak üzere yapılacak. İlk seans saat 13.00’de başlarken ikinci seans ise saat 15.00’de başlayacak.

17 Kasım’da gerçekleştirilecek ‘Keloğlan Korsana Karşı’ oyunu ve 18 Kasım’da gerçekleştirilecek ‘Düşler Sahnesi’ oyunu da yine günde 2 seans olarak oynanacak.